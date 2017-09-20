Вооружённая оппозиция в Сирии освободила от ИГ 80% территории Ракки

Вооружённая оппозиция в Сирии освободила от террористической группировки "Исламское государство" 80 процентов территории города Ракка. Он считается командным центром и главным оплотом исламистов.

Наступление ведут "Демократические силы Сирии" — вооруженная коалиция арабов и курдов, воюющих с джихадистами при поддержке США.

В командовании операцией заявили, что кампания по освобождению Ракки от так называемого "Исламского государства" близка к завершению. В настоящее время в наступлении участвуют около 30 тысяч военных.

До войны население Ракки составляло 300 тысяч человек. Группировка "Исламское государство" удерживает город с 2014 года. Войска международной коалиции во главе с США поддерживают военнве отряды с воздуха.