На Тихорецком бульваре в Москве задержаны десятки мигрантов

Несколько десятков человек были задержаны у торгового центра на Тихорецком бульваре в Москве. Вечером в среду там собралось более ста трудовых мигрантов, которые пришли после того, как охранник избил грузчика из Таджикистана.

В МВД утверждают, что полицейские предотвратили драку между собравшимися и охраной торгового центра.

Президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов рассказал агентству "Интерфакс", что в полицию доставлено около 250 мигрантов, среди которых – родственники пострадавшего. Сам он находится в больнице с сотрясением мозга.

В интервью телеканалу "Дождь" Шарипов рассказал, что днем в среду охранники торгового центра отвели грузчика на свалку, избили и замотали в ткань, после чего бросили за пределами рынка. Таким образом они хотели избежать ответственности.

По словам президента Федерации мигрантов, люди, собравшиеся у комплекса "Москве" требовали наказать виновных, но полицейские начали их избивать и задерживать.