СМИ: помощник Трампа хотел быть информатором российского олигарха

Менее чем за две недели до того, как Дональд Трамп был официально номинирован Республиканской партией кандидатом в президенты США, руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт довел через посредника до российского миллиардера Олега Дерипаски, что готов лично информировать его о ходе предвыборной кампании. Об этом в среду вечером сообщила газета The Washington Post.

Манафорт и близкий к Кремлю олигарх до того какое-то время были бизнес-партнерами.

Электронные письма Манафорта – часть досье объемом в десятки тысяч документов, которые находятся в распоряжении спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего так называемый "российский след" в прошлогодней избирательной кампании.

Указания на то, что предложение Манафорта дошло до Дерипаски, или что какие-либо брифинги имели место, отсутствуют, отмечает The Washington Post. Вместе с тем следователи считают, что само предложение, адресованное Дерипаске, доказывает стремление Манафорта извлечь материальную выгоду из близости к Трампу, и могло дать России шанс непосредственно воздействовать на избирательный процесс в Америке.