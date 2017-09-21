В Севастополе оштрафовали участника акции против изъятия земли

Суд в аннексированном Россией Севастополе оштрафовал на 10 тысяч рублей активиста Ленура Усманова по делу митинге против изъятия земли у местных жителей. Об этом сообщает портал "Крым.Реалии" (проект Радио Свобода) со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

Несогласованная с властями акция состоялась 1 сентября на площади Нахимова. На Усманова тогда составили протокол об административном правонарушении.

После аннексии Севастополя его жители неоднократно выходили на митинги и стояли в пикетах против действий подконтрольных России чиновников. Последние требуют изымать земельные участки, заявляя, что украинские власти предоставляли их людям "незаконно".