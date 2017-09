Бравоперспектива

Хедлайнер тридцать пятого выпуска программы "Музыка на Свободе" – российская группа "Браво", к которой, как выясняется, рок-критик Артемий Троицкий питает особо теплые чувства.

Меня почему-то очень редко спрашивают о том, какая моя любимая российская рок-группа. Да что там редко, практически никогда не спрашивают. А зря, потому что, я думаю, ответ многих моих знакомых удивил бы. Моя любимая российская группа – это не какие-нибудь злостные подпольщики, типа "Звуки Му" или "Аукцыон", на худой конец "Аквариум", но вполне себе популярная и доступная, веселая и позитивная, танцевальная и стильная группа под названием "Браво".

Я действительно люблю эту группу. И потому, что это действительно группа, а не просто солист с аккомпаниаторами, и потому, что это действительно рок, причем корневой для всего жанра стиль, то есть рок-н-ролл. Люблю я группу "Браво", и сейчас предоставилась хорошая возможность для того, чтобы вам эту любовь предъявить, поскольку вышел большой двойной сборник под названием "Бравоспектива". Содержит этот сборник записи группы с 1984 по 2015 год; в общем-то, тут развернута вся творческая карьера "Браво". Давайте и мы эту карьеру с вами вспомним. Дебют состоялся на дискотеке в комплексе "Крылатское" в декабре 1983 года. Солисткой "Браво" тогда была изумительная Жанна Агузарова, и одной из первых песен, которую она спела, была композиция "Желтые ботинки". Я, кстати, был на том самом первом концерте группы "Браво", слушал "Желтые ботинки" и все остальное и остался под сильнейшим впечатлением от выступления группы и эстетики ее необычайной солистки.

Еще одна песня с Жанной Агузаровой, уже более поздняя, 1985 года. Она вошла во второй магнитоальбом "Браво", который называется "Старый отель". Музыка, как и всегда у "Браво", Евгения Хавтана, а вот текст написал профессиональный поэт-песенник Карен Кавалерян, и я помню, что цензура даже к нему прицепилась. В оригинальной версии пелось: "Меня везет зеленый крот в старый отель". Но цензура, то есть на самом деле Главлит, сказала: как-то сомнительно звучит... Крот! И тогда, под наблюдением цензуры, появилась окончательная версия "Меня везет ночной экспресс в старый отель".

Жанна ушла из "Браво" в 1988 году, после чего в группе настали смутные времена, сменилось несколько вокалистов более известных – таких как Женя Осин, менее известных, пока не пришел туда Валерий Сюткин, к тому времени уже с опытом выступлений в группах "Зодчие" и "Телефон". Сюткин пришел всерьез и надолго, он пел в группе "Браво" пять лет и записал, надо сказать, несколько прекрасных песен, в том числе "Московский бит", которая дала название и альбому 1993 года.

После того как в 1995 году Сюткин покинул коллектив, став солистом собственного ансамбля, "Браво" объявило конкурс на замещение должности вокалиста, и выиграл этот конкурс Роберт Ленц, который и стал солистом группы. В исполнении Ленца представлю вам еще один хит "Браво" – композицию на стихи (покойного, к сожалению) очень талантливого белорусского шоумена, музыканта и поэта Василия Шугалея. Песня "Ветер знает".

Еще одна песня с альбома "На перекрестках весны" 1996 года. Почему два трека с одного альбома? Потому что это, наверное, любимый мой альбом у "Браво". Похвастаюсь, кстати, тем, что у меня в то время была своя (точнее, с двумя партнерами) фирма грамзаписи, и именно мы этот альбом выпустили. А песня называется "Это за окном рассвет".

Состав "Браво" с тех пор не сильно изменился, только Роберт Ленц слегка отошел на задний план, потому что к микрофону всё чаще стал подходить сам Евгений Хавтан. Поет он хорошо и, между прочим, очень похоже на Роберта Ленца. Практически все песни на недавнем альбоме "Браво", который называется "Браво навсегда", исполняет как раз Евгений. Альбом вышел 16 октября 2015 года в день рождения Евгения Хавтана и стал 13-м в дискографии группы.

Кроме Хавтана и Ленца на ритм-гитаре, в "Браво" сегодня играют еще два старожила – барабанщик Павел Кузин и саксофонист Шурик Степаненко, а также относительно свежий басист Михаил Грачев. Познакомимся с песней Ray Davies, которая посвящается, наверное, всем замшелым меломанам вроде меня – особенно поклонникам английской группы Kinks и ее лидера Рэя Дэвиса.

​

​

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 35):

1. Radiohead (UK). Pearly, LP OK Computer/Not OK

2. Radiohead (UK). Meeting in the Aisle, LP OK Computer/Not OK

3. Yggdrasil ft Vera Kondrateva (Faroe Islands/Russia). Lyanin, LP Lipet el

4. Soulwax (Belgium). My Tired Eyes, LP From Deewee

5. Браво (Россия). "Жёлтые ботинки", LP "Бравоперспектива"

6. Браво (Россия). "Старый отель", LP "Бравоперспектива"

7. Браво (Россия). "Московский бит", LP "Бравоперспектива"

8. Браво (Россия). "Ветер знает", LP "Бравоперспектива"

9. Браво (Россия). "Это за окном рассвет", LP "Бравоперспектива"

10. Браво (Россия). Ray Davies, LP "Бравоперспектива"

11. Scarlett O'Hanna (France). Dramamine, LP Romance