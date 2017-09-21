Правительство Каталонии препятствует заходу судов с полицейскими

Правительство Каталонии препятствует заходу в свои порты судов, на которых перевозятся сотрудники Гражданской гвардии и полиции, привлеченные к обеспечению мер безопасности при подготовке и проведению референдума о независимости Каталонии, намеченном на 1 октября. Об этом сообщает в четверг газета "Диарио" со ссылкой на каталонские власти.



В частности, газета пишет, что судно, которое должно было войти в порт Палмос было перенаправлено в другой порт на территории Каталонии, который контролирует Мадрид. Cудно перевозит личный состав, направленный в Каталонию МВД Испании для поддержания порядка во время референдума. В общей сложности три судна должны дежурить в портах Барселоны, Таррагоны и Жироны. На них может быть размещено более 4 тысяч человек.

Сообщается, что рабочие порта Барселоны приняли решение не обслуживать суда, которые МВД Испании использует для перевозки сотрудников полиции и Гражданской гвардии.

В среду Гражданская гвардия задержала 13 чиновников правительства Каталонии в попытке помешать подготовке к референдуму о независимости региона, который, по оценке Мадрида, является незаконным. Это привело к взрыву протестов в Барселоне. Полицейские рейды произошли в то время, когда каталонские лидеры продолжают подготовку к голосованию, намеченному на 1 октября, несмотря на запрет Мадрида и решение суда, признающее его неконституционным.