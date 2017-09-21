Рейтер: ЦБ Китая запретил банкам обслуживать клиентов из КНДР

Центральный банк Китая запретил своим банкам предоставлять финансовые услуги новым северокорейским клиентам и постановил приостановить существующие кредиты. Об этом четыре источника сообщили агентству Reuters.

Документ требует от всех банков полностью исполнить санкции Организации Объединенных Наций против Северной Кореи и предупреждает об экономических потерях и репутационныхе рисках для банков, которые не выполнят эти требования. Китайские банки получили документ в понедельник, сообщают источники Рейтер.

"В настоящее время управление бизнесом, связанным с Северной Кореей, стало проблемой политики и национальной безопасности на государственном уровне", - говорится в документе, поступившем в распоряжение Reuters.

От банков требуется объяснить любым клиентам из КНДР, что "наш банк выполняет международные обязательства и применяет санкции Организации Объединенных Наций против Северной Кореи". Таким образом, мы отказываемся обрабатывать любые дела, связанные с Северной Кореей.

Напряженность между Соединенными Штатами и Северной Кореей усилилась после шестого и самого мощного ядерного испытания, проведенного Пхеньяном 3 сентября. Это вынудило Совет Безопасности Организации Объединенных Наций ввести дополнительные санкции против КНДР.