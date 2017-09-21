Сотрудникам "Яндекса" перед приездом Путина запретили вставать

Сотрудникам российского интернет-холдинга "Яндекс" перед приездом в московский офис компании президента страны Владимира Путина запретили вставать со своих рабочих мест. Об этом со ссылкой на источники в "Яндексе" сообщает "Медуза". Собеседник издания добавил, что одного из сотрудников интернет-холдинга в четверг не пустили в офис, поскольку он якобы находится в некоем "черном списке".

За входом в здание "Яндекса" следит Федеральная служба охраны (ФСО). По словам пользователей социальных сетей, перед приездом Путина вокруг офиса компании поставили оцепление, с двух ближайших улиц были эвакуированы все автомобили. При этом, по данным СМИ, сотрудникам "Яндекса" посоветовали "не наряжаться" на встречу с президентом, чтобы обстановка вокруг Путина была "максимально приближена к реальности".

Владимир Путин приехал в "Яндексе", чтобы поздравить компанию с 20-летием. Цель визита – создание имиджа президента, якобы ориентированного на развитие цифровой экономики, и привлечение молодой аудитории, утверждает газета "Ведомости". В "Яндексе", как ожидается, Путину расскажут о деятельности компании, а также покажут проект беспилотного автомобиля.

Весной "Яндекс" обвинили в цензуре при освещении массовых антикоррупционных акций 26 марта. В компании заявили, что отсутствие сообщений о протестах в топе сервиса "Яндекс.Новости" связано с особенностями роботизированного алгоритма подбора новостей.