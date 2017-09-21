Грузия: обещания пригласить Бибилова в Европарламент не реальны

Депутаты парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционного "Единого национального движения" осудили визит в Цхинвали бывшего депутата Европарламента, итальянского журналиста и писателя Джульето Кьеза, который пригласил президента Южной Осетии выступить с речью в Европарламенте. Об этом сообщает корреспондент Радио "Свобода" в Тбилиси.

Председатель комитета парламента Грузии по международным делам Софо Кацарава заявила в интервью РС, что визит Джульето Кьезы в Цхинвали и его обещание организовать выступление в Европарламенте президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, стало одной из тем обсуждения во время состоявшегося визита в Грузию делегации Европарламента. "Сопредседатель комиссии европарламента по межпарламентскому сотрудничеству Садджад Карим подтвердил, что ЕС и Европейский парламент однозначно поддерживают суверенитет и териториальную целостность Грузии" - рассказала Софо Кацарава, выразив сомнение, что Джульето Къезе удастся организовать выступление президента самопровозглашённой республики в Европейском парламенте, даже если Анатолий Бибилов сможет получить Шенгенскую визу.

В то же время, член парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нугзар Циклаури сказал Радио Свобода, что "проекты", подобные приглашению президента Южной Осетии выступить в Европарламенте, по его мнению, возникают "из за преступнопассивной, нерешительной и бесхребетной, и капитулянтской позиции грузинского правительства".

Журналист и общественный деятель левых взглядов, Джульето Къеза, будучи на днях в Цхинвали, обещал заручиться поддержкой нескольких действующих депутатов Европарламента для организации выступления президента Южной Осетии в Европейском парламенте "несмотря на скандал, который наверняка вызовет такое выступление".