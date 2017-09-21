"Яблоко" дозрело, ждем Собчак?

На пресс-конференции в Москве 21 сентября Григорий Явлинский подтвердил, что пойдет на президентские выборы. Подписи, уверен, соберут. Соратники говорят, что задача - попасть во второй тур.

Григорий Явлинский заметил: "Суды над Улюкаевым, Белых и Серебренниковым - достаточный сигнал элитам. Если элиты не сделают выводы и не поддержат нас, то им уже нечего объяснять. Поэтому нам граждане важнее элит. Эта кампания направлена на граждан".

Алексей Навальный 22-24 сентября продолжает свое турне по России: митинги-встречи пройдут в Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке.

Кто еще может пойти от оппозиционных, либеральных, демократических сил или как бы от них? Все чаще называют Ксению Собчак. Якобы эта кандидатура рассматривается администрацией президента на роль нового "Михаила Прохорова".

Предвыборную расстановку сил обсудят член политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин, член Бюро партии "Яблоко" Галина Михалева, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов.

Ведет передачу Михаил Соколов.