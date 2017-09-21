Президент Ирана: ядерное соглашение не может быть пересмотрено

Президент Ирана Хасан Роухани в четверг сказал, что ядерное соглашение с мировыми державами не может быть пересмотрено. Это заявление он сделал на пресс-конференции в Тегеране после возвращения с Генеральной Ассамблеи ООН. Администрация Трампа неоднократно ставила под сомнение, что соглашение отвечает интересам США.

В рамках соглашения, заключенного в 2015 году, Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление экономических санкций. Президент США Дональд Трамп назвал соглашение "обузой" во время своего первого выступления в Организации Объединенных Наций во вторник.

Трамп сообщил журналистам на этой неделе, что принял решение о том, что делать с соглашением, достигнутым его предшественником Бараком Обамой вместе с лидерами России, Китая, Великобритании, Франции и Германии, но не сказал, что он решил. Однако, хотя соглашение Трампу и не нравится, его речь в ООН во вторник не означает отказа Вашингтона от договора, заявила Никки Хейли, посол США в ООН.