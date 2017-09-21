Представители Twitter выступят в Сенате США

Представители Twitter дадут показания в комитете по разведке Сената США в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году.

По данным американского издания Politico, Сенат интересуется работой интернет-ботов и распространением пропагандистских материалов через подставные учетные записи в США и соцсетях. В том числе через Twitter.

На прошлой неделе стало известно, что компания Facebook направила специальному прокурору США Роберту Мюллеру данные о продаже рекламы по запросам из России. Ранее в Facebook сообщили, что нашли почти 500 фейковых учетных записей и страниц, на которых распространяли политическую рекламу. По данным компании, все управление этими страницами шло из России.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.