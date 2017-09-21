В ООН создадут группу экспертов по сбору информации о преступлениях ИГ

В ООН учредили специальную группу экспертов, которая будет собирать информацию о преступлениях террористической организации "Исламское государство" в Ираке.
Проект соответствующей резолюции подготовила Великобритания совместно с иракскими властями. Документ единогласно поддержали 15 государств, включая Россию.
В экспертную группу войдут как иракские, так и международные криминалисты. Возглавит комиссию спецсоветник генерального секретаря ООН. Эксперты будут собирать и хранить доказательства о преступлениях джихадистов против человечности.
Под контролем "Исламского государства" до сих пор остаются несколько селений в центральном и западном Ираке. В последние месяцы джихадисты потерпели несколько поражений и территориальных потерь.
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