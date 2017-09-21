Петр Порошенко и Дональд Трамп встретились в Нью-Йорке

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп провели встречу в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам Трампа, с момента последней встречи с Порошенко в июне Украина достигла значительного прогресса. Президент США заметил, что жизнь на Украине "становится лучше", а международные компании видят в украинском рынке большой потенциал.

Порошенко высоко оценил сотрудничество Украины и США в сфере безопасности и обороны, а также отметил рост товарооборота между двумя странами.

На брифинге после встречи Порошенко также заявил журналистам, что Трамп поддержал инициативу по размещению в зоне конфликта на востоке Украины миротворческой миссии ООН, в том числе вдоль российско-украинской границы.