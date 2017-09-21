Мигранты в России - пот и кровь? Эфир в 21:05

Обсуждают Каромат Шарипов, Бахтиер Саттори, Константин Троицкий, Александр Верховский
Несколько десятков человек были задержаны у торгового центра на Тихорецком бульваре в Москве. Вечером в среду там собралось более 100 трудовых мигрантов, которые пришли после того, как охранник избил грузчика из Таджикистана.
В МВД утверждают, что полицейские предотвратили драку между собравшимися и охраной торгового центра.
Президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов рассказал агентству "Интерфакс", что в полицию доставлено около 250 мигрантов, среди которых – родственники пострадавшего. Сам он находится в больнице с сотрясением мозга.
В интервью телеканалу "Дождь" Шарипов рассказал, что днем в среду охранники торгового центра отвели грузчика на свалку, избили и замотали в ткань, после чего бросили за пределами рынка. Таким образом они хотели избежать ответственности.
По словам президента Федерации мигрантов, люди, собравшиеся у комплекса "Москва", требовали наказать виновных, но полицейские начали их избивать и задерживать.
Положение мигрантов в Москве обсуждают Президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов, гражданский активист Бахтиер Саттори, аналитик комитета "Гражданское содействие" Константин Троицкий, правозащитник Александр Верховский.
Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.
Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.
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