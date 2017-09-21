Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

"Нелюбовь" Звягинцева выдвинули на "Оскар"

Режиссер Андрей Звягинцев

Российский оскаровский комитет выдвинул фильм режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" на премию американской киноакадемии "Оскар". Об этом заявил продюсер картины Александр Роднянский, передает Интерфакс.

Фильм "Нелюбовь" вышел в прокат 1 июня. Картина рассказывает о потерянном мальчике в семье, которая переживает развод. Главные роли исполнили Марина Васильева, Матвей Новиков, Марьяна Спивак, Алексей Розин, Алексей Фатеев и другие. Сценарий к фильму написали Олег Негин и Андрей Звягинцев. В мае на кинофестивале в Каннах картина "Нелюбовь" завоевала приз жюри.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG