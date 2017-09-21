"Нелюбовь" Звягинцева выдвинули на "Оскар"

Российский оскаровский комитет выдвинул фильм режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" на премию американской киноакадемии "Оскар". Об этом заявил продюсер картины Александр Роднянский, передает Интерфакс.

Фильм "Нелюбовь" вышел в прокат 1 июня. Картина рассказывает о потерянном мальчике в семье, которая переживает развод. Главные роли исполнили Марина Васильева, Матвей Новиков, Марьяна Спивак, Алексей Розин, Алексей Фатеев и другие. Сценарий к фильму написали Олег Негин и Андрей Звягинцев. В мае на кинофестивале в Каннах картина "Нелюбовь" завоевала приз жюри.