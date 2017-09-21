Лавров: "нагнетание военной истерии" против КНДР "губительно"

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава МИД, в частности, прокомментировал ситуацию вокруг предложенной США реформы ООН, ситуацию на востоке Украины, обстановку на Корейском полуострове и урегулирование конфликта в Сирии.

Говоря о ситуации на востоке Украины, министр отметил, что решать конфликт необходимо на основе "диалога". Лавров напомнил, что Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН о размещении миротворцев в зоне конфликта. Украина ранее уже заявила, что не согласна с российской трактовкой идеи о размещении миротворцев.

Лавров в своем выступлении осудил Пхеньян за проводимые ядерные испытания. При этом глава российского МИД высказал мнение, что "нагнетание военной истерии" вокруг Северной Кореи является губительным.

Комментируя ситуацию в Сирии, Лавров подчеркнул, что ситуация в регионе "внушает осторожный оптимизм". Он также назвал недопустимыми "угрозы силового вмешательства в целях "демократизации" Венесуэлы".

Говоря о проекте реформы ООН, который Россия не поддержала, Лавров сообщил, что Москва поддерживает реформирование организации в целом. Однако, по словам министра, организация "должна уметь адаптироваться к современным реалиям, одновременно соблюдая имеющийся устав". ​

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на сессии Генассамблеи ООН, подверг резкой критике власти Северной Кореи и Венесуэлы, а также осудил нарушение территориальной целостности Украины.