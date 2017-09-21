Совет Европы призывает Москву разрешить Навальному идти на выборы

Комитет министров Совета Европы признал, что российские власти продолжают нарушать права оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы Совета Европы.

В феврале прошлого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал несправедливым решение российского суда по делу "Кировлеса", согласно которому Навальный в 2013 году был осужден на 5 лишения свободы условно, и постановил, что российские власти должны отменить это решение. После повторного рассмотрения дела суд в Кирове вновь признал Навального и предпринимателя Петра Офицерова виновными в хищении. Им вновь назначили условные сроки и предписали возместить сумму ущерба, указанную в уголовном деле.

Комитет министров Совета Европы, который ведет надзор за исполнением решений ЕСПЧ, в четверг констатировал, что российские власти продолжают ущемлять права Навального - в частности, потому, что дело было направлено на повторное рассмотрение в тот же самый суд, что вынес первый, отмененный впоследствии, приговор.

Комитет министров призвал Москву принять меры и позволить Навальному баллотироваться на выборах президента в 2018 году. Рассмотрение дела Навального в Комитете министров продолжится в декабре.

В Министерстве юстиции России отвергли обвинения со стороны Совета Европы. В сообщении Минюста, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Комитет министров оказывает "политическое давление" на российские власти в перед грядущей предвыборной кампанией.

Согласно российскому законодательству, судимость Навального по делу "Кировлеса" является препятствием для его регистрации кандидатом в президенты на выборах в 2018 году.