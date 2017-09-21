Цукерберг рассказал о противодействии вмешательству в выборы

Глава и основатель Facebook Марк Цукерберг выступил с заявлением о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

В своем видеообращении Цукерберг напомнил о сотрудничестве своей компании с Конгрессом США и правоохранительными органами по делу о возможном российском вмешательстве в прошлогодние выборы. Так, на прошлой неделе стало известно, что компания Facebook направила специальному прокурору США Роберту Мюллеру данные о продаже рекламы по запросам из России. Ранее в Facebook сообщили, что нашли почти 500 фейковых учетных записей и страниц, на которых распространяли политическую рекламу. По данным компании, все управление этими страницами шло из России.

Основатель соцсети подчеркнул, что компания продолжит собственное расследование "российского следа". Он подтвердил, что специалисты глубоко изучают механизмы, которые использовали злоумышленники для влияния на ход выборов.

Цукерберг сообщил, что Facebook сделает политическую рекламу более прозрачной. Пользователям будет доступна полная информация о рекламодателях и их покупках.

По словам Цукерберга, социальная сеть не может полностью предотвратить попытки вмешательства иностранных государств в выборы в других странах. Однако Facebook намерена предпринять ряд шагов для обеспечения честности выборов.

Глава Facebook сказал, что компания увеличит инвестиции в безопасность и расширит штат сотрудников, которые будут следить за честностью выборов. Кроме того, компания намеревается наладить партнерство с избирательными комиссиями в разных странах. В планах Facebook – создание канала, который будет информировать избиркомы о рисках в интернете.

Цукерберг сообщил, что социальная сеть работает над обеспечением честности предстоящих выборов в Германии. По его словам, сотрудники Facebook блокируют тысячи фейковых учетных записей и предоставляют необходимую информацию германским властям.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.