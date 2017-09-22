Умару Джабраилову назначена психиатрическая экспертиза

Следствие назначило психиатрическую экспертизу бизнесмену Умару Джабраилову - в рамках расследвоания уголовного дела о хулиганстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что Джабраилов готов пройти экспертизу.

Бывший член Совет Федерации был задержан в конце августа за стрельбу в гостинице Four Seasons в Москве.

Ранее источники в полиции и в медицинских кругах сообщали, что экспресс-тест Джабраилова на наркотическое опьянение дал положительный результат.

Джабраилов позднее объяснил, что стрелял в потолок номера из-за "нервного срыва". До этого бизнесмен рассказывал другую версию произошедшего: он говорил, что проверял наградной пистолет, так как несколько лет им не пользовался.

Уголовное дело было возбуждено по статье о хулиганстве, Джабраилов отпущен под подписку о невыезде.