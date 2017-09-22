Неизвестные обстреляли пост полиции в Северной Осетии

В Моздокском районе Северной Осетии в ночь на 22 сентября неизвестные напали на пост полиции. Полицейские открыли ответный огонь. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства.

При обстреле пострадали трое полицейских - сотрудники ДПС, их госпитализировали. Сообщается, что угрозы их жизни нет. Ведется поиск нападавших.



