Неизвестные обстреляли пост полиции в Северной Осетии

В Моздокском районе Северной Осетии в ночь на 22 сентября неизвестные напали на пост полиции. Полицейские открыли ответный огонь. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства.
При обстреле пострадали трое полицейских - сотрудники ДПС, их госпитализировали. Сообщается, что угрозы их жизни нет. Ведется поиск нападавших.
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