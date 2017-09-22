Эйджизм и выборы

Муниципальные выборы в Москве показали, что молодежь из политически пассивного состояния перешла в активное, и готова менять окружающий мир, пока в районном масштабе. Произошло это благодаря росту протестной деятельности и Навальному, а также призыву Путина, на который откликнулись избирательные комиссии, зарегистрировавшие в этом году много молодых кандидатов.

Это дало возможность проверить, готовы ли молодые люди включиться в борьбу за власть и смогут ли они завоевать доверие избирателей. Ко всеобщему удивлению, число кандидатов младше 35 лет выросло на 22% по сравнению с кампанией 2012 года (данные РБК), и подавляющее большинство пришло по собственной инициативе.

Владислав Фоменко, преподаватель:

- Я не москвич, приехал из Омска. Гуляя по своему району, замечал проблемы, которые очень хотелось решить. Плюс после митинга 26 марта я понял, по отсутствию реакции со стороны властей, что нас просто непонятно за кого держат. И захотелось показать, что мы есть, с нами нужно считаться. Поэтому, когда увидел рекламу муниципальной кампании, решил принять участие. Хочешь сделать что-то хорошо - сделай сам.

Мы выпускали листовки, общались с жителями, устраивали поквартирный обход, ходили по домам. Собрали базу сторонников примерно триста человек, но голосовать пришло меньше. А "Единая Россия" привела в два раза больше людей, всяких бабушек с соцработниками.

Итак, если раньше хозяйственные проблемы оставляли молодых людей равнодушными, за ровный бордюр и зелень под окном обычно сражались пенсионеры, то городские события последнего времени – реновация пятиэтажек и масштабное перемощение центра столицы, нашли отклик и в юных сердцах.

Анастасия Попадьин, студентка РАНХиГС:

- Мой путь в муниципальные депутаты начался с Центра избирательных технологий, который базируется в нашем институте. Мы проводили социологические опросы и узнавали о проблемах, об отношении населения к действующей власти. И жители говорили нам: "Депутаты из года в год переходят из созыва в созыв, и проблемы не меняются. Нужно, чтобы пришли молодые люди, которые не засиделись, которые принесут новое веяние".

Тогда мы с моей командой собрали организационное собрание и решили, что, действительно, мы будем баллотироваться в депутаты, чтобы решить насущные проблемы. Ведь мы обучаемся по программам государственного и муниципального управления и имеем достаточные знания для того, чтобы применить их на практике. И жители, с которыми мы провели беседы, понимали, что мы уже достаточно компетентны, и у нас есть именно юношеский максимализм, рвение к изменениям, стремление к лучшему.

Надо сказать, что зимой мы проводили социологические опросы и узнавали отношение людей к различным партиям. И только 7% из опрошенных поддерживали "Единую Россию". Однако по результатам голосования в нашем округе 7 мандатов из 10 достались кандидатам от "Единой России". Еще у нас была команда наблюдателей, они следили за чистотой выборов, в числе прочего - считали людей, которые приходили и опускали бюллетени в урну. И они увидели, что проголосовало 250, а на табло высвечивалось, что бюллетеней 290. Мы писали жалобы, но никто на это не обратил внимание.

Стоит ли доверять молодым решение городских проблем? Отвечают взрослые жители Москвы

Социологи вот уже некоторое время как твердят об отсутствии горизонта будущего – взрослое население просто не верит в возможность позитивных перемен. Другое дело молодежь, которая может позволить себе не думать о настоящем, но мечтает о будущем, полна энергии и не всегда понимает куда ее применить. В советское время пионерский задор и комсомольский энтузиазм были нацелены не только на воспитание, но и на решение социальных проблем – помоги старушке, проведи субботник, убери мусор. Сегодня снижение доходов семей переключило внимание активных молодых граждан с зарубежных развивающих проектов на собственную среду. А обучающие проекты Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой и "Открытой России" для будущих кандидатов дали возможность получить новый опыт и завоевать доверие избирателей. Во всяком случае, более четверти кандидатов из проекта Гудкова "Объединенные демократы" стали депутатами.

Данил Минаев, студент МГИМО:

- Я считаю, что выборы важны на любом уровне. Муниципальный депутат - это не только такой местный активист, который решает проблемы, это еще и политик, хоть и мелкого районного уровня. Это человек, который наделен властью, наделен правом представлять людей, жителей района. И когда появляется много новых независимых людей (независимых от власти, независимых от мэрии Москвы и от партии "Единая Россия"), это, конечно же, хорошо.

Я не думаю, что возраст имеет какое-то значение. Есть люди 45 лет, которые не искушены ни в районном активизме, ни в политике, ни в решении вопросов в городской администрации. А есть 25-летние ребята, которые этим занимаются 10 лет, со школьной скамьи.

Понятно, что есть депутаты, мэры в малых городах, которых прессуют. Но, с другой стороны, в прошлом году в единственном районе Щукино в Москве в большинстве прошли независимые депутаты. И там дрожит уже префектура, дрожит управа. И так, вполне вероятно, будет теперь и в других районах, где мы взяли большинство.

Разумеется, легко предположить, что очевидная победа независимых кандидатов – результат невысокой явки. То есть голосовать пришли исключительно активные граждане и те, кому помогли определиться с выбором традиционным способом. Если бы электорат проголосовал погуще, полагают социологи, результат мало бы отличался от прежнего, и депутатов от "Единой России" во всех районах было бы большинство. Однако результат таков, каков есть – в восьми районных Советах не избраны депутаты от "партии власти". А это значит, что в некоторых частях Москвы горожане готовы влиять на обстоятельства собственной жизни и менять ее к лучшему, расчищая горизонты будущего.

Градостроительных конфликт и политтехнологии

Петр Иванов, социолог, урбанист:

- Когда мы говорим о муниципальных выборах, мы говорим о выходе некоторых инициатив в поле дискуссии об общем благе, о том, какова конфигурация территориальных отношений. На самом деле, эффективные муниципальные собрания до сегодняшнего дня эффективно боролись с точечной застройкой. Если мы вспомним прошлый год, когда слово "градостроительный конфликт" стал определяющим для Москвы, и посмотрим на районы, в которых происходили успешные случаи борьбы с точечной застройкой, то мы увидим, что это районы, в которых работают действенные муниципальные собрания. И ничто не мешает тем людям, которые занимались в качестве районных активистов вопросами борьбы с точечной застройкой, заняться в депутатском качестве и другими вещами - принятием и отклонением проектов межевания, планировки, организацией контейнеров для раздельного сбора мусора, теми же субботниками, праздниками и т. д.

Но тот факт, что среди кандидатов в этом году было много молодых, не главное в этих выборах. У нас в Тропарево-Никулино 10 из 10 мандатом принадлежат теперь независимым кандидатам. Из них двое пришли из проекта Гудкова-Каца, прежде они не занимались районными делами. А 8 человек - в основном из постболотного активизма, когда проявилась идея, что мы, горожане, будем сами определять наш город. После 2012 года они делали интересную сложную карьеру, общаясь с людьми, вовлекая других в построение районного сообщества и т. д. и т. п. И дальше это сообщество их выбрало.

вот, мелкий приперся, сейчас его жизни буду учить

Конечно, ребята ходили по домам и агитировали, лично общаясь с людьми. Для России это определенно новая практика. В 1989-1991 года это тоже отлично работало, но потом было забыто, потому что настала эра политконсультантов, рекламной гиперреальности, когда казалось, что если ты всех завалишь листовками, поставишь огромный билборд, на котором будет твой портрет и написано "Россия - это мы", все это конвертируется в голоса. И, действительно, до некоторых пор конвертировалось, потому что советский человек не был знаком с рекламной гиперреальностью. Сейчас от этого уже устали.

Кроме того, появились интернет-технологии, которые позволяют уберизировать избирательный процесс, как это делала программа Гудкова и Каца. И одновременно возврат к новой искренности, к теплым аналоговым технологиям общения лицом к лицу. Один из кандидатов Тропарева-Никулина, например, приходил в местную пивную и общался с людьми, оставлял там агитацию, фотографировался с ними, убеждал, что ходить на выборы это хорошо и т. д. То есть сейчас работают новые технологии доступа как физического, так и цифрового, и они не взаимоисключающие, а взаимодополняющие. И важно, что они преодолевают ставшую привычной политтехнологическую гиперреальность, от которой уже всех тошнит.

Победители, занявшие первые места в нашем районе, - это те, кто одновременно имеют большой активистский стаж и были поддержаны программой Гудкова-Каца. Они с колоссальным отрывом победили "Единую Россию" и все другие силы зла. Суммировав свои капиталы, они получили победу. Но надо понимать, что одной общеполитической протестной повестки здесь мало, потому что уровень муниципального депутата - это уровень решения локальных проблем. То есть уровень тесного взаимодействия зачастую с очень неприятными людьми, с которыми тебе "посчастливилось" оказаться соседями. И в этом заключается главный вызов для молодых депутатов - им придется просто за счет того, что их деятельность заземлена в территории, общаться с "единороссами", с коммунистами, с людьми самых разных взглядов, зачастую совершенно парадоксальных, взаимоисключающих и т. д., но являющимися теми, кого они представляют.

Молодые люди о том, стоит ли доверять молодым

Другой важный фактор. Мне, например, 29 лет, и я бы за себя не проголосовал как за муниципального депутата, потому что я прекрасно понимаю, что вряд ли смогу выступить эффективным коммуникатором и агрегатом чаяний, представлений людей самого разного возраста, воспитанных в СССР, где существовало очень четкое представление об эффективном возрасте. 40-50 - вот это серьезный человек. Значительная часть чиновников (а коммуникация с чиновниками - это часть работы муниципального депутата), глядя на меня, думала бы – "вот, мелкий приперся, сейчас его жизни буду учить".

Выборы как стартап

Вера Захарова, социолог, доцент кафедры общественных связей и медиаполитики Института государственной службы и управления РАНХиГС:

- Рассматривать ситуацию с московскими выборами как начало легальной интервенции молодых в политику преждевременно. Потому что, во-первых, процент проголосовавших в столице очень низкий - ниже, чем во всех субъектах РФ. Во-вторых, это временное явление. Кроме того, у многих партий возникли сложности по выставлению в Советы кандидатур. Туда плохо идут люди среднего возраста, в силу своей занятости, не веря во власть. И слишком сильно неверие во власть у экономически активного населения, которое понимает, что в любом случае будет править "Единая Россия". Пойдет ли кто на выборы, не пойдет ли, в любом случае кандидат, полагают люди, даже независимый, находится под опекой "Единой России". Это все знают. Поэтому молодежь, похоже, просто дождалась своего часа.

С другой стороны, это не совсем то, что нужно Москве. Москва, как и Питер, своеобразный город, здесь не любят изгоев. Не любят активной городской политики и навязчивых проектов. И поэтому вся та динамика, которая идет от молодежи, может оказаться здесь не к месту.

динамика, которая идет от молодежи, может оказаться не к месту

С другой стороны, для молодых людей такие выборы - хороший опыт. В советские времена существовала система подготовки лидеров, начиная с пионерии. Многие выросли из этих структур, там можно было себя реализовать. Сейчас активность молодежи, кроме студенческих советов, деятельного выхода себе не находит. Поэтому они так активно включились в политику, когда это стало модно. Путин готовит именно обновление кадров. Мы видим это по ряду мэров и губернаторов - в Калининграде, напрмер, избран молодой человек, 32 года. Поэтому муниципальные советы депутатов для молодежи становятся своеобразным стартапом общественно-политической карьеры, общественно-политической жизни.

Рожденные после СССР