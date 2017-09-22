Большой театр назвал даты премьеры балета "Нуреев"

Большой театр 9 и 10 декабря покажет на своей исторической сцене премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора театра Владимира Урина, который сказал, что решение о премьере балета "Нуреев" принято после встречи с режиссером Кириллом Серебренниковым.

Руководитель Большого театра отметил, что Серебренников, который находится под домашним арестом, дал согласие руководству театра на выпуск премьеры в обозначенные сроки.

В разделе с афишей на сайте Большого театра на момент публикации материала пока не появилось информации о дате премьеры балета.

В июле - за несколько дней до назначенной даты премьеры балета - она внезапно была отменена. Появились предположения о том, что отмена премьеры была связана с так называемым "делом Седьмой студии", одним из обвиняемых по которому является Серебренников, или же с негативной реакцией министра культуры Владимира Мединского. Урин тогда заявил о "неготовности" спектакля и сказал, что он выйдет в более поздний срок.