К прошедшей накануне встрече Путина с главами госкомпаний и крупными бизнесменами (впрочем, не всегда просто отличить одно от другого) было приковано повышенное внимание - все-таки, выборы на носу. Возможно, из-за этого внимания какие-то "инсайды" со встречи пока что не просочились даже в анонимные телеграм-каналы. Опубликованное на сайте Кремля вступительное слово самого Путина тоже не блещет откровениями:

экономика России стабилизируется. Она, как вы знаете, уже совершенно очевидно, можно сказать, вышла из рецессии, набирает обороты, уже несколько кварталов подряд демонстрирует рост.

Можно обратить внимание разве что на то, что Путин не исключает ужесточения санкций:

Имея в виду, кстати говоря, сохраняющиеся внешние ограничения и даже угрозы их расширения, мне бы хотелось услышать ваше мнение на этот счёт, ваши оценки и предложения.

В отсутствие инсайдов остается проверенный метод старых кремленологов - обсуждать тенденции в кремлевских элитах на основании расстановки членов Политбюро на Мавзолее (в нынешних реалиях - рассадки бизнесменов у стола во главе с Путиным). Но тут Кремль спутал кремленологам карты, рассадив миллиардеров и топ-менеджеров в алфавитном порядке.

Схему рассадки опубликовал РБК, снабдив ее таким комментарием:

За столом у президента оказались 40 сидящих по алфавиту бизнесменов, совокупное состояние которых более $225,95 млрд

Фотогалерею можно посмотреть здесь.

Роман Абрамович, а также руководители РСПП Шохин и Якобашвили, впрочем, попали в "президиум" вместе с самим Путиным и министрами. А непосредственно за столом сидели видные деятели бизнеса от А до Ч - от Петра Авена до Анатолия Чубайса. Авен с Чубайсом оказались к Путину, таким образом, близко, Игорь Сечин - подальше, а вот, например, Владимир Евтушенков - почти напротив. Концентрация богатства и близости к власти в зале была столь большой, что кое-у-кого вызвала классовую ненависть:

​Елизавета Голикова

Лично мне больше всего на схеме нравится обозначение "ВЫХОД".

Есть и более обидные мнения:

Alexander Novo-Sibirsky

Рассадка 220-ти миллиардов.. че-то как-то бедновато...)) И жидковато. ..))) даже на пол-алибабы не тянут все вместе. ..

Рассадка по алфавиту породила мало пищи для размышления:

Артем Клюшин

О чем говорит рассадка бизнесменов на встрече с Президентом? Во-первых, о хорошем знании русского алфавита сотрудников Протокола. А во-вторых, по сути- ни о чем не говорит

Sergey Mushtenko

"А вы, друзья, как не садитесь..."(с)

Другой вопрос - состав собравшихся. Очень представительный состав.

Политджойстик

Впервые за одним столом посадили членов РСПП и государственных корпораций. Поэтому, и рассадили по алфавиту, чтобы не делить их по виду собственности: частной и государственной. Для частников - это хороший сигнал, для государственников - неприятный и тревожный. Что хотел этим сказать ВВ?

...

Что все в одной лодке и теперь правила для всех будут одинаковы.

Evgeny Minchenko

Рассадка по алфавиту.

Однако, если брать крупными группами, то картина такая, в порядке убывания представительства:

- Медведев;

- Семья Ельцина;

- Чемезов;

- Тимченко;

- Греф;

- Сечин;

- Ротенберги;

- Ковальчуки;

- Собянин.

Дальше более мелкие группы.

Если посчитать по финансовым ресурсам, то веса, несомненно, изменятся. Подрастут Сечин, Ротенберги и Ковальчуки.

Самого Медведева, правда, на встрече не было, и это тоже отметили.