Сталин, Ленин, Горбачев. Эфир в 21.05

Аллея правителей" является попыткой отобразить историю России в лицах ее правителей. В сквере в Петроверигском переулке, рядом с Музеем военной формы одежды Российского военно-исторического общества, уже установлены 33 бюста – от великих князей времен образования централизованного государства до деятелей Временного правительства 1917 года. На аллее в граните запечатлено также генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых.

Эксперты и наблюдатели: историк Сергей Мироненко, политик Леонид Гозман, политолог Игорь Чубайс, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, скульпторы Салават Щербаков и Зураб Церетели, актриса Елена Драпеко, кинорежиссер Станислав Говорухин

Ведущий - Мумин Шакиров