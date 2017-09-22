Сталин, Ленин, Горбачев. Эфир в 21.05

В Москве, на "Аллее правителей", торжественно открыли бюсты тиранов Ленина и Сталина. Тему обсуждаем: с Игорем Чубайсом, Леонидом Гозманом, Владимиром Жириновским, Салаватом Щербаковым, Еленой Драпеко, Станиславом Говорухиным и Сергеем Мироненко
Аллея правителей" является попыткой отобразить историю России в лицах ее правителей. В сквере в Петроверигском переулке, рядом с Музеем военной формы одежды Российского военно-исторического общества, уже установлены 33 бюста – от великих князей времен образования централизованного государства до деятелей Временного правительства 1917 года. На аллее в граните запечатлено также генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых.
Эксперты и наблюдатели: историк Сергей Мироненко, политик Леонид Гозман, политолог Игорь Чубайс, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, скульпторы Салават Щербаков и Зураб Церетели, актриса Елена Драпеко, кинорежиссер Станислав Говорухин
Ведущий - Мумин Шакиров
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