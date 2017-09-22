СМИ: власти США могут заменить миграционный указ Трампа

Власти США могут заменить миграционный указ президента Дональда Трампа на точечные ограничения. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, новые ограничительные меры могут затронуть большее количество граждан, нежели сейчас. По информации собеседников газеты, над новыми правилами в данный момент работает администрация президента.

Источники WSJ отмечают, что ограничения могут коснуться граждан стран, которые угрожают национальной безопасности США. Издание отмечает, что Трамп огласит новые меры после 24 сентября. В этот день истекает срок действия запрета на въезд в США для граждан шести стран с преобладанием мусульманского населения.

В январе Трамп подписал указ, который запрещал въезд в страну иммигрантов из Африки и Ближнего Востока. Он также приостанавливал на 120 дней программу приемов беженцев. Федеральный суд в Бруклине приостановил действие этого документа.

В марте глава Белого дома подписал новую редакцию указа, согласно которому на 90 дней запрещался въезд в США жителям Ирана, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Положение о приеме беженцев осталось без изменений. Этот закон заблокировал суд Гавайев.

26 июня Верховный суд США частично восстановил действие указа. В постановлении суда говорится, что мартовский указ президента будет частично введен в действие до того, как Верховный суд окончательно не завершит рассмотрение дела. Следующие слушания в Верховном суде назначены на октябрь.