В Донецке совершено покушение на одного из лидеров сепаратистов

Власти самопровозглашенной "Донецкой народной республики" сообщили о покушении на "министра доходов и сборов" Александра Тимофеева. По данным российских СМИ, в Донецке был взорван его автомобиль. В результате взрыва пострадали восемь человек.



Источник в правоохранительных органах так называемой "ДНР" сообщил агентству "РИА-Новости", что Тимофеев находится в критическом состоянии. При этом в "министерстве доходов и сборов" утверждают, что он "жив-здоров". По данным агентства "Интерфакс", в центре Донецка произошло два взрыва, место происшествия оцеплено.

По данным портала "Донбасс.Реалии" Александр Тимофеев принимал участие в вооруженных действиях на востоке Украины и занимался торговлей углем. В 2016 году в подмосковье был застрелен лидер пророссийского украинского движения "Оплот" Евгений Жилин. Одним из возможных мотивов называли конкуренцию за распределение денежных потоков от продажи угля из Донбасса в России и на Украине.



В феврале в Донецкой области в результате взрыва погиб полевой командир сепаратистов Михаил Толстых, известный под позывным "Гиви". В октябре 2016 года был убит один из лидеров самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Арсен Павлов по прозвищу Моторола.