В Москве активисты Левого блока оставлены ночевать в полиции

Активистов Левого блока, пытавшихся 23 сентября провести акцию прямого действия возле элитных коттеджей в подмосковном поселке Барвиха, оставляют ночевать в полиции до суда. На всех составили протоколы о неповиновение распоряжению полицейского. Одного из задержанных, несовершеннолетнего Глеба Ионова, перевезли из Барвихинского отдела полиции в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на Алтуфьевском шоссе. Троих активистов перевезли, предположительно, в Успенский отдел полиции Одинцовского района. Еще пятеро участников акции остаются ночевать в ОВД Барвихи, сообщает ОВД-Инфо.

Сразу после задержания активистов Левого блока на прокремлевском сайте "Антимайдан" появилась заметка о произошедшем. В ней говорилось, что активисты планировали перекрыть баннером Рублево-Успенское шоссе и зажечь файеры. Были также опубликованы фотографии активистов, лежащих на асфальте, сообщает ОВД-Инфо.