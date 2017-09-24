В результате взрыва в Кабуле пострадали три человека

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что террорист-смертник совершил нападение на колонну международных сил в Кабуле. При этом ранены трое мирных жителей.

В заявлении министерства не сообщается подробностей о нападении, произошедшем в воскресенье. Никто не взял на себя ответственность за теракт, но талибы и группировка "Исламское государство" (запрещена в России) в последнее время неоднократно совершали нападения на афганские и иностранные войска.

В другой части Афганистана талибы убили начальника районной полиции в провинции Южный Гильменд. Представитель губернатора провинции сообщил, что офицер был убит в субботу, когда боевики атаковали его машину во время патрулирования. Другой полицейский ранен. Талибы взяли на себя ответственность за нападение.