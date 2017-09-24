Навальный в Хабаровске призвал сторонников поверить в перемены

В Хабаровск прибыл оппозиционный политик Алексей Навальный. По случаю его приезда в Хабаровске прошел митинг-встреча оппозиционера со сторонниками. Об этом сообщает DVhab.ru, который провел текстовую онлайн-трансляцию с места событий.

Оппозиционер приехал в Хабаровск впервые с целью выступить перед гражданами, представить свою политическую программу и ответить на интересующие общественность вопросы. Организаторы массового мероприятия ожидали большое количество людей, поэтому подавали сразу пять заявок, мэрия же утвердила проведение митинга у Памятника партизанам.

Оппозиционный политик совершает поездки по Сибири и Дальнему Востоку в рамках своей избирательной кампании по выборам президента. В субботу он побывал по Владивостоке.