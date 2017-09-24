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В Германии выборы проходят при большой активности избирателей

В Германии проходящие сегодня парламентские выборы, как ожидается, приведут к победе канцлера Ангелы Меркель в четвертый раз. Вероятно и прохождение в бундестаг крайне правой партии "Альтернатива для Германии".

Меркель, которая остается явным лидером после 12 лет пребывания у власти, и ее консервативный блок Христианско-демократической партии и Баварского христианского союза лидировали в опросах общественного мнения накануне голосования 24 сентября. Несмотря на то, что на прошлой неделе поддержка немного снизилась, опросы показывают, что блок Меркель опережает других с показателями от тридцати четырех до тридцати семи процентов поддержки. За партией Меркель ледуют социал-демократы, у которых от двадцати одного до двадцати двух процентов.

Меркель призвала своих сторонников в Берлине 23 сентября к наращиванию усилий по привлечению избирателей к голосованию за ХДС.

В Германии проходят выборы в бундестаг
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