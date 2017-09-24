Партия Ангелы Меркель побеждает на выборах в бундестаг ФРГ

В Германии объявлены предварительные неофициальные результаты выборов в бундестаг. С 8 до 18 часов 61,5 миллионов граждан ФРГ имели возможность волеизъявления и выбора между 42 партиями разных калибров и мастей.

По первым результатам экзит-поллов (опросов на выходе с избирательных участков), лидирует с 32,5 процента , как и ожидалось, блок партий Ангелы Меркель ХДС-ХСС. Второй результат – 20 процентов у социал-демократов, но для партии и для ее лидера Мартина Шульца этот результат – худший за многие годы – почти равен поражению, главным же празднующим на этом балу демократического парламентаризма будет уже представленная в 13 земельных парламентах и впервые попавшая в бундестаг партия "Альтернатива для Германии" – у неё больше сторонников, чем ожидалось по недавним опросам, а именно 13,5 процентов. За ней следуют партия Свободных демократов (10,5), партию Зелёных (9,5) и Левая партия с 9 процентами. Но это пока предварительные, прогнозируемые по экзит-поллам результаты.

Для празднования своей малой победы руководители партии "Альтернатива для Германии" сняли в Берлине больший зал, так как их штаб-квартира оказалась мала для желающих отметить исторический по мнению самой партии успех. Лидеры партии на выборах Александр Гауланд (Alexander Gauland) и Алис Вайдель (Alice Weidel) уже прибыли на это заключительное мероприятие. .

Итак в новом парламенте ФРГ будет на две партии больше, чем в предыдущем. Если вопрос о том, кто займет канцлерское кресло уже, как и ожидалось, решен, то в какой коалиции тандем партии Меркель ХДС и сестринской баварской партия ХСС во главе с Хорстом Зеехофером сформирует новое правительство, пока неясно.

Вариантов предполагалось два: или продолжение большой коалиции с социал-демократами или так называемая коалиция «Ямайка», в которой традиционные цвета партий соответствую цветам флага Ямайки: черный, желтый и зеленый. Зеленый - это понятно партия Союз90/ Зеленые, черный цвет – цвет партии Mеркeль, а желтый цвет – цвет свободных демократов или либералов, вернувшихся в парламент после 4-летнего перерыва. Однако социал-демократы уже обьявили об уходе в оппозицию, об отказе от большой коалиции.

Но все же главное изменение политического ландшафта Германии и состава бундестага – это попадание в него партии «Альтернатива для Германии». Именно с этой протестной право-консервативной, а для кого-то ультра-правой партии будет связано новое качество оппозиции в бундестаге. Руководители партии заранее объявили, что инициируют создание парламентской комиссии по расследованию правомерности единоличного без согласования с парламентом решения Ангелы Меркель летом 2015 года об открытии границы с Австрией и приеме масс беженцев.

Беженцы, здравоохранение, образование, пенсии, а точнее обнищание пенсионеров, как и обеспечение безопасности жизни граждан страны - вот главные темы и проблемы, которыми должны будут заниматься парламент и будущее правительство страны.

Очевидный успех «Альтернативы для Германии» – это и успех Москвы, так как связи с российскими властями некоторые функционеры партии особенно и не скрывают.

Партия и ее болельщики в России делали в предвыборной кампании ставку на русских немцев и похоже преуспели, хотя статистически установить долю голосов немцев-переселенцев невозможно – они для статистики обычные граждане страны.

Главной в предвыборной риторике была анти-меркелевская направленность. Например, кандидаты в депутаты из русских немцев обращались с своим избирателям на русском языке и обвиняли Меркель в предательстве Гельмута Коля, в предательстве интересов страны. Пиком в анти-меркелевской пропаганде в Германии было скандирование на одной уличной демонстрации «Меркель в Сибирь, Путин – в Берлин!». Так как так называемы «путинферштееры» (пониматели Путина) есть практически во всех партиях, то их сплочение в оппозиции сулит Ангеле Меркель самые трудны четыре года в ее политической карьере.