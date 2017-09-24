Европейский еврейский конгресс встревожен выборами в Германии

Европейский еврейский конгресс выразил тревогу в связи с результатами выборов в Германии, где в парламент прошла популистская правая партия "Альтернатива для Германии". Конгресс призвал политические партии Германии не вступать в коалицию с правыми.

По предварительным результатам, "Альтернатива для Германии" набрала более 13 процентов голосов, это позволит парии пройти в Бундестаг. Правые популисты впервые проходят в парламент и становятся третьей по численности фракцией.

Крайне правые силы не были представлены в Бундестаге с 1950-х годов, что отразило общественные настроения, направленные на разрыв с ужасами устроенного нацистами Холокоста.