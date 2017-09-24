Ангела Меркель: "Мы учтем мнение тех, кто проголосовал за "АдГ"

Ангела Меркель, канцлер ФРГ в своей первой речи после победы ее сторонников на выборах заявила, что прислушается к чаяниям тех сограждан, которые предпочли проголосовать за правую партию националистов "Альтернатива для Германии". 13 процентов избирателей в Германии проголосовали за правых популистов, протестуя против миграционной политики Меркель. Именно канцлера Меркель они считают ответственной за невиданный приток мигрантов в Германию из стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

Вечером в воскресенье в центре Берлина собрались сотни избирателей, скандирующих антифашистские лозунги на немецком и английском языках. Они обращаются к сторонникам правых сил с предупреждением, что будут отстаивать свои демократические ценности. На площади многочисленные полицейские наряды. По сообщению корреспондента телеканала Euronews, количество манифестантов растет.

По первым результатам экзитполов (опросов на выходе с избирательных участков), лидирует с 32,5 процента, как и ожидалось, блок партий Ангелы Меркель ХДС-ХСС. Второй результат – 20 процентов у социал-демократов, но для партии и для ее лидера Мартина Шульца этот результат – худший за многие годы – почти равен поражению, главным же празднующим на этом балу демократического парламентаризма будет уже представленная в 13 земельных парламентах и впервые попавшая в Бундестаг партия "Альтернатива для Германии" – у нее больше сторонников, чем ожидалось по недавним опросам, а именно 13,5 процентов. За ней следуют партия Свободных демократов (10,5), партия Зеленых (9,5) и Левая партия с 9 процентами. Но это пока предварительные, прогнозируемые по экзитполам результаты.