В Петербурге прошел марш в связи с Международным днем мира

Городские власти не согласовали акцию, приуроченную к Международному Дню мира, учрежденному Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 году, поэтому марш пришлось провести в два этапа – первым из них был народный сход у Казанского собора, вторым – собственно марш до Сенатской площади. Одна из его организаторов, активистка петербургского демократического движения “Солидарность” Ольга Смирнова считает, что главный посыл акции в том, что российское общество не должно привыкать к войне, и что война не должна становиться для людей обыденным фактом повседневности. По мнению активистки, Россия является агрессором по отношению к Украине, и общество должно рано или поздно осознать свою ответственность за это.

Участники Марша потребовали немедленного прекращения войны с Украиной и военной поддержки Асада в Сирии. Полиция проведению акции не помешала. Участники Марша мира выразили уверенность в том, что задачи, которые российские власти пытаются решить с помощью военной силы, противоречат интересам граждан и в конечном счете интересам страны, международному положению которой в последние годы ее агрессивная внешняя политика, по мнению протестующих, наносит непоправимый урон.

Некоторые участники акции, собравшиеся у Казанского собора, привели с собой детей, в руках у которых были украинские флажки. Когда люди хотели пройти колонной по Невскому проспекту, полиция их туда не пустила, и к конечной точке Марша мира – Сенатской площади им пришлось пробираться окольными путями. Те, кто туда дошли, вняли предупреждениям полицейских о том, что это незаконная акция, и не стали произносить речи и скандировать лозунги, а просто встали у памятника Петру Первому и выпусти в небо желтые и голубые шарики. В акции приняли участие около 300 человек.