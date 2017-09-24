Дональд Трамп "пересёк черту" в отношениях с футболистами из НФЛ

Американские спортсмены выразили возмущение комментариями, которые направляет в их адрес президент Дональд Трамп. Футболисты всё чаще критикуют президента, считая, что он вмешивается в их дела. На днях Трамп заявил, что Национальная футбольная лига (НФЛ) должна была бы исключить из своих рядов спортсменов, которые не стоят "смирно" при исполнении американского гимна. Игроки лиги, среди которых и звезда баскетбола Леброн Джеймс, назвали комментарии главы государства "оскорбительными". Президент, однако, решил пойти на обострение. В пятницу на митинге в Алабаме Трамп заявил, что игроки НФЛ, ведущие себя неподобающим образом при исполнении гимна, должны быть изгнаны своими же коллегами по команде. Речь идёт о спортсменах, решивших привлечь внимание к случаям межрасового насилия в стране.

Руководитель НФЛ Роджер Гуделл опубликовал заявление, в котором говорится, что провоцирующие комментарии демонстрируют неуместное отсутствие уважения к игрокам. Однако Трамп отреагировал, как обычно, в своём Твиттере:

"Роджер Гуделл из НФЛ только что попытался оправдать вопиющее неуважение, которое некоторые игроки проявляют по отношению к нашей стране. Заставьте их вставать [во время исполнения гимна]", - написал Трамп. Ассоциация игроков НФЛ заявила, что президент "пересёк черту", по сути требуя от игроков "заткнуться".

Глава ассоциации Эрик Уинстон сказал, что комментарии Трампа были стали проявлением неуважения к "героям-правозащитникам прошлого и настоящего".