Власти Соединенных Штатов ужесточают пограничный режим

В воскресенье президент США Дональд Трамп подписал указ, впервые в истории определяющий минимальные требования, которые должны удовлетворять иностранные государства, желающие сотрудничать с Соединенными Штатами в визово-иммиграционной области. "Нынешняя система доказала свою несостоятельность, и сопряжена с чрезмерным риском в эпоху разгула терроризма и организованной преступности", говорится в указе.

Отныне Соединенные Штаты ждут от зарубежных партнеров содействия в предоставлении информации в объеме, минимально необходимом для того, чтобы проверить личность иностранных граждан, желающих въехать в страну. Быстро выявить случаи обмана и гарантировать, что проситель визы не представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку в Америке.

Согласно документу, граждане стран, не поделившихся необходимой информацией, будут, за отдельными исключениями, полностью или частично лишены права посещать Соединенные Штаты. На сегодня такими исключениями являются Ирак и отчасти Сомали.

Как заявила администрация Трампа, большинство стран мира на настоящий момент удовлетворяют прописанные в документе условия. Среди стран, не способных или не желающих сотрудничать с США в визово-иммиграционной области, - Чад, Иран, Ливия, Северная Корея, Сирия, Венесуэла и Йемен.