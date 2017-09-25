Жители Берлина проголосовали за сохранение аэропорта "Тегель"

Жители Берлина проголосовали в воскресенье за сохранение аэропорта "Тегель" в столице Германии после того, как будет завершено строительство нового крупного международного авиаузла. Об этом свидетельствуют предварительные итоги голосования, о которых сообщает агентство Рейтер, отмечая, что исход референдума станет "головной болью" для городских властей, которые выступали за закрытие "Тегеля".

Около 56 процентов избирателей высказались на так называемом "необязывающем" референдуме за пересмотр планов закрытия "Тегеля", и почти 42 процента высказались против, сообщил государственный контролер за выборами после подсчета около двух пятых отданных голосов.

Текущие планы предусматривают закрытие "Тегеля" через шесть месяцев после открытия аэропорта "Берлин Бранденбург Интернэшнл" (BER) - грандиозного проекта, сроки завершения которого остаются неопределенными.

Референдум, состоявшийся в тот же день, что и федеральные выборы в Германии, разделил берлинцев. Оппоненты утверждают, что "Тегель" с его бетонным шестиугольным терминалом, который построен в 1970-е годы, устарел и не соответствует действующим стандартам безопасности. Стоимость его ремонта будет составлять примерно 1 миллиард евро (1,2 миллиарда долларов). Сторонники закрытия хотят, чтобы правительство преобразовало объект в новый бизнес-парк и технологический парк, чтобы придать новый импульс развитию экономики Берлина, а также построить на его месте доступное жилье.

Противники закрытия "Тегеля" считают, что даже после завершения нового аэропорта, его мощностей будет не хватать для удовлетворения спроса пассажиров и потребуется, чтобы "Тегель" продолжал обслуживать около 10 миллионов пассажиров в год, главным образом, на коротких рейсах. Хотя голосование не имело обязательной силы, правительство Берлина теперь будет вынуждено пересмотреть свои планы по закрытию "Тегеля" или окажется перед лицом обвинений в том, что оно идет вразрез с волей народа.