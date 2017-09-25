"Ведомости": в Кремле и ФСБ занялись мониторингом телеграм-каналов

В Кремле, во многих российских министерствах и госкомпаниях начали проводить мониторинг популярных телеграм-каналов. Об этом со ссылкой на данные пресс-служб пишут "Ведомости".

По данным издания, за публикациями в телеграм-каналах, в том числе анонимных, следят в Федеральной службе безопасности, МВД и Минобороны России. В Министерстве иностранных дел сообщили, что отслеживают все "заслуживающие внимания сообщения" в блогах и соцсетях. За сообщениями в публичных каналах также следят в Сбербанке и ВТБ.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, для президента ведут мониторинг телеграм-каналов. Каналы отслеживают и для выявления "вбросов" с непроверенной или заведомо ложной информацией, расссказал собеседник издания в Кремле. Премьер Дмитрий Медведев, по словам его пресс-секретаря Натальи Тимаковой, не получает мониторинг телеграма и сам его не читает.

В самой Администрации президента свои телеграм-каналы не ведут, сообщил источник. Анонимный автор самого популярного политического канала "Сталингулаг" заявил, что он никак не связан с Кремлем.

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что руководство мессенджера не собирается вмешиваться в деятельность телеграм-каналов.