Правозащитники просят президента Путина защитить права сайентологов

Группа правозащитников во главе с председателем Московской Хельсинской группы Людмилой Алексеевой попросила президента России Владимира Путина защитить права лидеров Сайентологической церкви в Санкт-Петербурге. Они были арестованы в апреле 2016 года по обвинению в незаконном предпринимательстве и экстремизме. Текст обращения опубликовал "Коммерсантъ".

Правозащитники отмечают, что арест сайентологов нарушает гарантированную Конституцией свободу выбирать и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними. "Действия, за которые эти лица оказались в тюрьме, ежедневно совершаются во всех сообществах сайентологов, более чем в 160 странах мира,- и нигде подобная практика не признается уголовным деянием, - говорится в обращении. По мнению Людмилы Алексеевой, причиной преследования сайентологов стало то, что "Московская патриархия защищает духовное пространство".

В 2014 году Европейский суд по правам человека признал отказы регистрировать российские общины сайентологов нарушением Конвенции о защите прав человека. В 2015 году Мосгорсуд ликвидировал Сайентологическую церковь Москвы, заявив, что ее устав не соответствует закону о религиозных объединениях.

Сайентология ─ международное религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Роном Хаббардом. В 2012 году по решению Московского областного суда некоторые книги Хаббарда были включены в список экстремистских материалов.