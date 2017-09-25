В Москве открылось общее собрание Российской академии наук. Оно проходит в здании на Воробьевых горах в Москве, передает корреспондент Интерфакса.



По данным, оглашенным исполняющим обязанности президента РАН Валерием Козловым, в зале присутствуют 1381 член РАН из 2036 человек. Таким образом, имеется кворум для принятия решений. Собранию на этой неделе предстоит избрать президента РАН, а затем вице-президентов, состав президиума, ученого секретаря и глав отделений.



Заседание началось с приветствия вице-премьера Аркадия Дворковича. Он пожелал академикам успехов и подчеркнул важность командной работы.