ООН: ситуация с правами человека в Крыму ухудшилась после аннексии

Ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась после аннексии полуострова Россией, говорится в новом докладе ООН. Среди серьезных нарушений – исчезновения людей, неоправданные аресты, пытки и незаконные депортации, сообщили в офисе верховного комиссара по правам человека ООН. Эксперты подчеркнули, что от действий российских властей в особенности пострадали крымские татары.

В докладе отмечается, что десяткам тысяч жителей аннексированного Крыма навязали российского гражданство. А отказавшиеся от него столкнулись с наибольшими трудностями. В частности, госслужащим угрожали увольнением, если они не примут гражданство России.

Изменение законов на российские создало трудности для некоммерческих организаций, СМИ и религиозных сообществ на полуострове. Права противников аннексии на свободу высказываний, мирных собраний и вероисповедания неоднократно нарушались. Всё это, как заявляют в ООН, идёт вразрез с Женевской конвенцией и нарушает принципы международного права. В докладе отмечается, что власти не смогли эффективно расследовать упомянутые случаи нарушения прав человека в Крыму.