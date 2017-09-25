Британия: задержан седьмой подозреваемый в организации теракта

Британская полиция арестовала в понедельник седьмого подозреваемого в организации теракта в лондонском метрополитене в начале этого месяца. 20-летний мужчина был задержан в Кардиффе сотрудниками отдела по борьбе с терроризмом, сообщает лондонская полиция. При взрыве на станции "Парсонс-Грин" в Лондоне 15 сентября пострадали 30 человек. Это был самый крупный теракт в Британии за этот год.

В прошлую пятницу подросток Ахмед Хасан предстал перед судом по обвинению в попытке убить пассажиров поезда, направлявшегося в центр Лондона из юго-западного пригорода – Уимблдона. 18-летняя женщина из Санбери-на-Темзе, города на юго-западе Лондона, была взята под стражу до 13 октября. Самодельная бомба привела к пожару в вагоне метро, но не взорвалась.

Еще двое мужчин допрашиваются полицией. Трое других освобождены. В отношении них не предпринимается никаких следственных действий. Поиски продолжаются в Суррее, к югу от Лондона, и в Кардиффе.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".