В Перми полиция не нашла нарушений закона в магазине Стерлигова

В Перми полиция не нашла нецензурных слов на табличке на магазине так называемого православного предпринимателя Германа Стерлигова и отказалась возбуждать дело об административном правонарушении. Об этом сообщает "Коммерсант".

Проверить оформление магазина "Хлеб и соль" Стерлигова, на входе в который установлена вывеска "пидарасам вход воспрещен", попросила жительница Перми Майя Горбунова. В полиции заявили, что в надписи на табличке используется научный термин, обозначающий гомосексуальность, а не бранное слово. О факте запрета геям посещать магазин в ответе не говорится. Постановление полиции Горбунова выложила на своей странице в фейсбуке.

Магазины Германа Стерлигова, где торгуют фермерскими продуктами по ценам выше среднего, помимо Перми, открылись в Кирове и Санкт-Петербурге. Однако в июне после многочисленных жалоб горожан из-за гомофобной вывески магазин на Лиговском проспекте в Петербурге был закрыт. Сам Стерлигов объяснил это неудачной локацией.