Бывшего главу "Русгидро" отпустили из-под домашнего ареста

Бывшего главу "Русгидро" Евгения Дода освободили из-под домашнего ареста. Его обвиняют в присвоении более 70 миллионов рублей. Следствие не стало просить о продлении ареста, срок которого истек 22 сентября. Ранее прокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу Дода и вернула материалы следователям, сообщал "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Евгений Дод был арестован в июне прошлого года. По версии следствия, в 2013 году он завысил себе премию на 73 миллиона рублей. По делу также проходит бывший главный бухгалтер "Русгидро" Дмитрий Финкель. Освобожден ли он из-под ареста, не сообщается.

Более 60 процентов акций "Русгидро" принадлежит государству. Евгений Дод возглавял компанию, владеющую большей частью гидроэлектростанций в России, с 2009 по 2015 год.