Что читает товарищ майор

В анонимных (и не только) телеграм-каналах сегодня царит оживление. "Ведомости" опубликовали статью под заголовком "В Кремле и ФСБ занялись мониторингом телеграм-каналов".

Как и анонимные ведущие каналов, статья опирается главным образом на источники. Согласно их данным, мониторингом телеграма уже давно занимаются в ФСБ и МВД.

Большинство опрошенных федеральных чиновников телеграм-каналы читают, но не для работы, а из интереса, признаются они. Конкретных каналов они не называют, лишь один министр анонимно признается, что читает каналы «Караульный», «Политбюро», «АТС1», «Незыгарь», «Газ батюшка», «Вестник Дамаска», «16 негритят». «Это как просматривать газеты по утрам, в телеграм-каналах в сжатом виде собраны все самые важные политические события», – говорит чиновник финансово-экономического блока.

Но, пожалуй, центральный момент статьи - признание Дмитрия Пескова в том, что телеграм-каналы мониторят и для Владимира Путина. Песков это подтвердил и отдельно:

Без комментариев

"В Кремле следят за публикациями в ключевых телеграм-каналах, их значение не следует преувеличивать, однако нельзя и игнорировать".



Дмитрий Песков

Есть и такое наблюдение:

Большинство опрошенных «Ведомостями» чиновников, политтехнологов и экспертов, близких к администрации президента, уверены, что телеграм-каналы – «игрушка» нового внутриполитического блока Кремля. У администрации есть свои «карманные» каналы, считает федеральный чиновник, знакомый с информполитикой одного из госорганов: «Сейчас размещение публикаций в «Телеграме» эффективнее и прицельнее, чем в какой-нибудь средней газете, которую увидят 2700–3500 человек».

Есть в статье и топ-10 политических телеграм-каналов: возглавляет его Сталингулаг, остальные лица тоже знакомые: Незыгарь, Давыдов.Индекс, Илья Варламов, Алексей Венедиктов, Евгений Минченко, Олег Кашин, Екатерина Винокурова и анонимные каналы "Методичка" и "Вертушка АТС-1". Названные в статье ведущие каналов рады:

Oleg Kashin

Я в десятке, но даже если бы не был, это не повод не читать.

Сталингулаг

Я понимаю, что <хвастаться> не хорошо, но всё же. Вдруг у кого-то были какие-то сомнения

Политбюро 2.0

Хороший вкус у наших министров

Политджойстик

Ох, ничего себе! Ведомости пиарят нас.

Другие мечтают попасть в топ:

Holmogor talks:

Товарищ майор, со мной в закладках вы станете заядлым теологом, книжником и матершинником. ;)

А завистники завидуют:

РИАN

Представляем, как на стол Путина утром ложится распечатка с заголовком "Кремлевский мамковед"

Пяр во время чумы

Телеграмеры - бойтесь! Власти вас читают и боятся! И ради того, чтобы опустить цены на размещалово на Телеграм-рынке они сваяли вот такую огромную статью в "Ведомостях". Кстати, неоднократное "приподнимание" в этом тексте СталинГулага означает, что он уже тоже на крючке у УВП АП

Русское будущее

Российский политический телеграм - это большой голландский штурвал, служащий только одной, главной цели: отчаянному взаимному и самоудовлетворению. Доморощенных политологов, диванных аналитиков, журналистов, уборщиц в АП и других - с каждым днём все больше людей присоединяется к этой постмодернистской человеческой многоножке, в которой звенья кормят друг друга отходами симулякров.



Как ещё можно комментировать сегодняшнюю заметку "Ведомостей" про изучение правительством телеграм-каналов? В госкомпаниях тоже любят художественное гей-порно под видом инсайдов и политической аналитики.

Но большинство ведущих популярных каналов полны энтузиазма.

Вертушка_АТС1

Сегодняшняя статья в "Ведомостях" про мониторинг телеграм-каналов госструктурами, корпорациями и чиновниками подтверждает, что политическому телеграму "повезло".



Он оказался "в моде" и в зоне активного роста ровно в период президентской избирательной кампании и, что ещё важнее, глубокой кадровой ротации и перегруппировки российской элиты.



Поэтому телеграмм и будет продолжать работать в ближайшие полгода-год как важная "система сигналов" для политического сообщества.



Хотя быть в "тренде" у чиновников АП - удовольствие сомнительное, но многим, видно, нравится. Сайт FederalCity публикует интервью, как утверждается, с ведущими канала "Караульный" (опять же, как утверждается, их 7 человек, в том числе и действующие чиновники):

Что феномен политических каналов говорит о российской внутренней политике?

То, что политика сконцентрирована в руках нескольких государственных служащих и нескольких системных бизнесменов. Поэтому (в силу монополии на силу и принятие решений) интересующиеся политическими процессами лица ищут площадку для «кухонной» критики и демагогии.

Влияют ли анонимы на происходящее в стране?

Влияют не анонимы, а информация, которая появляется в Телеграме куда быстрее твиттера, соцсетей и, тем более, СМИ. Если кто-то вбросит, условно говоря, фотографию известной судьи с криминальными авторитетами - «сидящая» в Телеграме журналистская и (около)политическая «тусовка» ее моментально распространит, и этот факт будет невозможно игнорировать. Как и доклад по крушению ТУ-154 Минобороны - появившиеся у анонимов сканы стали данностью, про которую начала писать пресса, а Минобороны срочно пришлось делать «свой» вброс в СМИ «ничего у нас не утекало, мы сами рассказываем».

Анонимность источника в данном случае лишь добавляет таинственно-романтический флер. Если в Твиттере аноним - это просто непонятный Василий Пупкин, то в Телеграме это чуть ли не граф Монте-Кристо, который к чему-то приближен.

Как пишет в телеграме Алексей Венедиктов, будем наблюдать.