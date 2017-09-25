Глава МИД Северной Кореи вновь резко выразился в адрес США

Министр иностранных дел Северной Кореи сравнил недавние заявления президента США Дональда Трампа с "объявлением войны". Поэтому, как подчеркнул министр, Пхеньян отныне имеет право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они находятся за пределами северокорейского воздушного пространства. Ранее Дональд Трамп пригрозил Пхеньяну с трибуны ООН, что в случае новых угроз со стороны Северной Кореи, США будут готовы "полностью утичтожить" эту страну.

Ли Ён Хо сделал своё заявление 25 сентября в Нью-Йорке, где проходят заседания сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Западные агентства отмечают, что его высказывание стало новым "залпом" в войне слов между Белым домом и руководством Северной Кореи. Министр подчеркнул на встрече с журналистами, что "рассматриваются любые варианты" ответов, которые КНДР даст Вашингтону.

"Весь мир должен ясно помнить, что именно США первыми объявили войну нашей стране", заявил глава МИД КНДР, обращаясь к аудитории через переводчика.

23 сентября американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, в сопровождении истребителей ВВС США, совершили полёт в международном воздушном пространстве к востоку от побережья Северной Кореи. Впервые за многие десятилетия, военные самолёты США приблизились столь близко к территории КНДР.

На прошлой неделе Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "сумасшедшим" – через день после того, как вождь назвал президента США "психически ненормальным старикашкой".