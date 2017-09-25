Amnesty International обвинила "Укринмаш" в поставках оружия

Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила украинскую государственную компанию в попытке нарушить эмбарго ООН на поставки оружия в Южный Судан. Правозащитники утверждают, что украинская компания намеревалась продать африканскому государству "тысячи единиц автоматического оружия, миномётов и других ворружений".

Amnesty International считает, что "Укринмаш" сотрудничал с компанией в Объединённых Арабских Эмиратах в 2014 году, чтобы обойти запрет на поставки оружия в охваченную войной африканскую страну. Правозащитная организация заявила, что не смогла точно определить, было ли всё оружие - или только его часть - названное в контракте, доставлено в Южный Судан. Общая сумма сделки составляла 170 миллионов долларов. Если выяснится, что оружие попало в руки покупателей, то это станет одной из самых крупных публично разоблачённых оружейных сделок после начала войны в декабре 2013 года.

Представитель "Укринмаш" Юрий Кириллич, заявил корреспонденту Украинской службы Радио Свободная Европа / Радио Свобода, что государственная компания не поставляла никакого вооружения в Южный Судан и не планировала это делать.

Amnesty International считает, что Украина и кампании из ОАЭ собирались использовать в качестве поставщика, небольшую фирму, зарегистрированную в Великобритании. Как утрверждают правозащитники, британские власти не сделали ничего, чтобы помешать этой и другим подобным оружейным сделкам.