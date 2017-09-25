В Краснодаре по подозрению в убийстве задержали семейную пару

В Краснодаре по подозрению в убийстве арестовали семейную пару – Дмитрия и Наталью Бакшеевых. По данным СМИ, задержанные могут быть причастны к серии убийств. Преступники, предположительно, употребляли останки своих жертв в пищу.
В настоящее время Бакшеевых официально подозревают в одном убийстве. По версии следствия, 8 сентября супруги в заброшенном районе города употребляли алкоголь с некоей женщиной, которую затем убили. Преступники расчленили тело жертвы. Дмитрий Бакшеев сделал фотографию с отрубленной рукой и скальпом погибшей. 11 сентября телефон, на который был сделан снимок, нашли на обочине. Еще через два дня Бакшеевых задержали.
Дома у предполагаемых преступников, по данным краснодарских СМИ, были найдены замороженные человеческие останки. Телеграм-канал Mash сообщает, что следователи также обнаружили фотографии других жертв супругов. Согласно этим снимкам, Бакшеевы убивали и занимались каннибализмом как минимум с 1999 года.
По неподтвержденным данным, супруги дали признательные показания по нескольким убийствам. Всего их жертвами могли стать десятки человек. Следствие проверяет эту информацию.
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