В центре Москвы автомобиль с номерами "АМР" сбил сотрудника ДПС

В центре Москвы в понедельник вечером автомобиль "Мерседес" с номерами правительственной серии АМР сбил насмерть сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Эти номера закреплены за Федеральной службой безопасности, однако пока неизвестно, кому принадлежит машина в настоящее время, — говорится в сообщении агентства.

По словам источника в экстренных службах, полицейские, прибывшие на место происшествия, сняли с автомобиля оба номерных знака. По свидетельству корреспондента RTVi, кроме номеров с машины также сняли мигалку. На место аварии приехали высокопоставленные представители силовых ведомств, уточняет "Газета.ру". Как передает корреспондент ТАСС, сотрудникам федеральных СМИ, в частности, телеканалам, запретили вести съемку с места происшествия.

О гибели сотрудника Госавтоинспекции рассказал также источник "Интерфакса". По его словам, наезд на полицейского совершил автомобиль "Мерседес", двигавшийся на высокой скорости по разделительной полосе.

Полиция начала проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД с участием автомобиля с номерами правительственной серии.

